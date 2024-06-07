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Zelenskiy: Ukrayna Barış Zirvesi savaşı sona erdirmeye yönelik ilk adım

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gelecek hafta İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'nin savaşı sona erdirmeye yönelik 'ilk adım' olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gelecek hafta İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'nin savaşı sona erdirmeye yönelik "ilk adım" olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Macron ile görüşmede savaş alanındaki durumu ayrıntılı ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, Fransa'ya ve kendilerine destek olan ülkelere teşekkür etti.

Zelenskiy, Ukrayna'da bir Fransız şirketiyle 155 kalibrelik top mermisi üretme konusunda anlaşma sağladıklarını aktardı.

Görüşmede Ukrayna Barış Zirvesi'ne hazırlık konularını da ele aldıklarını belirten Zelenskiy, katılım sağlamasından dolayı Macron'a teşekkür ettiğini kaydetti.

Her şeyden önce liderlerin barış zirvesine katılmaları gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Rusya Federasyonu'ndan korkmamak ve birinci zirvemizi desteklemek gerekiyor. Bu, ancak ilk adım, ama kesinlikle savaşı sona erdirmeye yönelik bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın barış zirvesini bozmasına izin vermemek gerektiğini belirterek, "Rusya'ya alternatif mekanlar yaratma fırsatı vermemeliyiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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