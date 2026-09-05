Zelenskiy: Moskova'ya Saldırı Yok

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcilerinin ziyareti nedeniyle Moskova'ya saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in bugün Rusya'da müzakerelere başladığını belirtti.

Zelenskiy, "Müzakere sürecine dahil olan kentlere yönelik hava saldırılarına ara verilmesi rejimine uymaya hazırız. Bugün, yarın ve pazartesi Moskova'ya yönelik saldırılardan kaçınacağız. Rusların da Kiev'e yönelik saldırılardan kaçınmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın diplomatik alanda da "yüzde 100 güçlü ve etkili" olması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, ABD heyetinin katılımıyla yarın Kiev'de gerçekleştirilecek diplomatik temasların planının onaylandığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD'li temsilcilerin ziyareti kapsamında Rus ordusuna 3 gün boyunca Kiev'e saldırmama talimatı vermişti.

Kaynak: AA