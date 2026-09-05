Haberler

Zelenskiy: Moskova'ya Saldırı Yok

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcilerinin ziyareti nedeniyle Moskova'ya saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcilerinin ziyareti nedeniyle Moskova'ya saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in bugün Rusya'da müzakerelere başladığını belirtti.

Zelenskiy, "Müzakere sürecine dahil olan kentlere yönelik hava saldırılarına ara verilmesi rejimine uymaya hazırız. Bugün, yarın ve pazartesi Moskova'ya yönelik saldırılardan kaçınacağız. Rusların da Kiev'e yönelik saldırılardan kaçınmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın diplomatik alanda da "yüzde 100 güçlü ve etkili" olması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, ABD heyetinin katılımıyla yarın Kiev'de gerçekleştirilecek diplomatik temasların planının onaylandığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD'li temsilcilerin ziyareti kapsamında Rus ordusuna 3 gün boyunca Kiev'e saldırmama talimatı vermişti.

Kaynak: AA
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti

Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Erdoğan'ın mesajı gayet net
Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı

Plajda utandıran görüntü! 'Polisi arıyorum' dese de umursamadılar

Plajda utandıran görüntü! "Polisi arıyorum" dese de umursamadılar
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor

62. dakikada oyundan çıktı ama...! Bütün İspanya Arda'yı konuşuyor
Silivri açıklarındaki kazada batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisi su altında görüntülendi

İşte Silivri açıklarında batan geminin deniz altındaki görüntüleri
38 yaşındaki profesyonel koşucunun acı sonu

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Görevi başında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı, ailesinin feryatları yürek dağladı

Yürek dağlayan fotoğraf: Şehit eşinin feryadı tüm Türkiye'yi ağlattı