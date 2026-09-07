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Zelenskiy, Trump'ın özel temsilcileriyle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi:

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- "Hava savunmasına yönelik ihtiyaçlarımızı, buna ilişkin teknolojik işbirliğini ve gerekli kış paketini somut şekilde ele aldık. Ortaklarımız, neyin işe yarayabileceğini ve özellikle kış gelmeden önce neyin hayata geçirilmesi gerektiğini biliyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile yaptıkları görüşmede, ülkesinin hava savunmasına yönelik ihtiyaçlarını, buna ilişkin teknolojik işbirliğini ve gerekli kış paketini somut şekilde ele aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, dün Kiev'de ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'le yaptığı müzakereleri değerlendirdi.

Witkoff ve Kushner'le hem baş başa hem de heyetlerin katılımıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini, müzakerelerin üç tur sürdüğünü belirten Zelenskiy, Fransa, İngiltere ve Almanya temsilcilerinin de müzakerelerin bir aşamasında yer aldığını aktardı.

Zelenskiy, "Hava savunmasına yönelik ihtiyaçlarımızı, buna ilişkin teknolojik işbirliğini ve gerekli kış paketini somut şekilde ele aldık. Ortaklarımız, neyin işe yarayabileceğini ve özellikle kış gelmeden önce neyin hayata geçirilmesi gerektiğini biliyor." ifadelerini kullandı.

Gelecek adımları koordine ettiklerini ve yeni görüşmeler ile iletişim süreçlerini hazırladıklarına işaret eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın önerileri yapıcıdır ve her zaman böyle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner, 5 Eylül'de Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, dün de Zelenskiy'le bir araya gelmişti.

Kaynak: AA
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