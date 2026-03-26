Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunuyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. Zelenskiy, orada önemli toplantıların yapılacağını ve güvenlik konularında işbirliği yapmaya istekli olanları desteklediklerini ifade etti.
Suudi Arabistan'da "önemli toplantıların" yapılmasının planlandığını kaydeden Zelenskiy, "Biz desteğe değer veriyoruz. Güvenlik konusunda bizimle işbirliği yapmaya istekli olanları destekliyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili