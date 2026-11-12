Zelenskiy, Starlink hız kısıtlamasının İHA savunmasında zorluk yarattığını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin Ukrayna ordusuna sunduğu internet hizmetinin hızında kısıtlamaların yaşandığını bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusu ve Savunma Bakanlığı yetkililerinden, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki son gelişmeler hakkında bilgi aldığını belirtti.

Cepheden gelen bilgilere göre, Starlink uydu sisteminin askeri versiyonu olan "Starshield" sistemlerinin Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetiyle ilgili son günlerde sorunlar yaşandığını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna ordusu bu durumla ilgili gelişmeleri inceledi ve bunların rastgele hatalar değil, sistematik bir hız sınırlaması olduğunu tespit etti." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, bu durumun, özellikle Rus ordusunun fırlattığı jet motorlu insansız hava araçları (İHA) saldırılarının önlenmesi konusunda zorluklar yarattığını ve bu nedenle bazı isabetlerin kaydedildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu durum maalesef, Rusların daha fazla Ukraynalıyı öldürmesine ve Ukrayna'ya daha isabetli saldırılar düzenlemesine yardımcı oluyor. Amerikan tarafıyla tüm koşulları açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz."

Ukrayna ordusu, Ekim ayında da söz konusu hizmetle ilgili belli kısıtlamaların meydana geldiğini bildirmişti.

Zelenskiy ise 24 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin Ukrayna ordusuna sunduğu ve yavaşlayan internet hizmetinin "kısıtlamalardan önceki hıza" geri döndüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA