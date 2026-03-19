Zelenskiy, müzakerelerin 21 Mart'ta ABD'de devam etmesini beklediklerini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşı için müzakerelerin 21 Mart'ta ABD'de yürütülmesini beklediklerini duyurdu ve müzakerelerin anlamlı hale getirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya- Ukrayna savaşı kapsamındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Savaşın sona erdirilmesi için bu yılın başında Rusya, ABD ve Ukrayna arasında başlatılan üçlü müzakere sürecinin bir süredir devam etmediğini hatırlatan Zelenskiy, Ukrayna müzakere ekibiyle yoğun çalıştıklarını kaydetti.

ABD'den görüşmelerin yakında devam edebileceğine ilişkin bilgi aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Müzakerelerde bir duraklama oldu, artık buna son verme zamanı geldi. Müzakereleri gerçekten anlamlı kılmak için her şeyi yapıyoruz. Ukrayna ekibi, yani müzakere grubunun siyasi kısmı zaten yolda. Bu cumartesi (21 Mart) ABD'de bir toplantının yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Brüksel'de devam eden Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne çevrim içi bağlanarak, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "ABD tarafından, görüşmelerin yakında devam edebileceğine dair son birkaç gündür sinyaller alıyoruz." dedi.

