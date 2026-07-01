Ukrayna: Rusya, savaşa devam etmesini imkansız hale getirecek koşullarla yüzleşmek zorunda

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, uzun menzilli saldırıları sürdürerek Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak istediklerini söyledi.

Zelenskiy, İrlanda'nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı vesilesi ile başkent Dublin'de gerçekleşen açılış töreninde konuşma yaptı.

Ukrayna'nın, AB'ye katılım müzakereleri kapsamında ilk müzakere kümesinin açılmasından dolayı tüm Avrupalı ??liderlere teşekkür eden Zelenskiy, "Şimdi vakit kaybetmeden ilerlemeliyiz. Yakın gelecekte beş küme daha açabiliriz ve pratik düzeyde müzakerelere devam edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik kısa ve uzun menzilli saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini savunarak şunları kaydetti:

"ABD Başkanı (Donald Trump) da dahil olmak üzere dünyanın en güçlü liderleri, Rusya'ya bu savaşın sona ermesi gerektiğini çoktan söyledi. Ancak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin savaşmaya devam etmek istiyor. Bu yüzden, bu savaşa devam etmesini imkansız hale getirecek koşullarla yüzleşmek zorunda. Biz de Rus askeri ve petrol tesislerine yönelik uzun menzilli saldırılarımızla bu koşulları yaratıyoruz."

Ukrayna'nın, insansız hava araçları (İHA) ve savunma sistemleri ile ilgili Avrupa ülkelerine önerdiği işbirliği (Drone Deal) kapsamında ikili anlaşmaları yapmaya devam ettiklerini aktaran Zelenskiy, gelecek 6 ay içerisinde bu yönde önemli ilerlemeleri kaydetmeyi beklediklerini söyledi.