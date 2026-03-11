Haberler

Zelenskiy, müttefik ülkelere Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi çağrısında bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaş nedeniyle müttefik ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Almanya Federal Meclis Başkanı ile yaptığı görüşmede, yaptırımların kaldırılmasının saldırganlığın meşruiyetini tanımak anlamına geleceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaş nedeniyle müttefik ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların kaldırılmaması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinde temaslara bulunan Almanya Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner ile başkent Kiev'deki çalışma ofisinde bir araya geldiğini aktardı.

İkili görüşmelerden önce, burada gazetecilerin sorularını yanıtladığını aktaran Zelenskiy, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdiğini ifade etti.

Ülkesine destek veren ülkelerden oluşan Gönüllüler Koalisyonunun bu yılın başında Paris'te toplandığını anımsatan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"(Koalisyonda) Başkanlık görevini üstlenen İngiltere ve Fransa, ilgili bir bildiri imzalamıştı. Bu bildiri daha sonra, kendi düzeylerinde bunu desteklemeye hazır olan Avrupa ülkelerinin parlamentolarına gönderilecek. Umarız ki, Alman milletvekilleri, savaşın sona ermesinden sonra ( Ukrayna için) güvenlik garantilerine Almanya'nın katılımını destekleyecek."

Alman tarafıyla Ukrayna ordusuna destek sağlanması ve ülkesinin enerji altyapısının korunması gibi konularda da çalışmaları sürdürdüklerini belirten Zelenskiy, "Almanya, ordumuzun en büyük destekçilerinden biridir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için müzakerelerin devam ettiğini hatırlatarak, bu süreçte Almanya'nın ve genel olarak Avrupa Birliği'nin (AB) de yer almasının önemli olacağını vurguladı.

Müttefik ülkelerin savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara değinen Zelenskiy, bu yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini savunarak "Bana göre eğer yaptırımlar kaldırılırsa bu, saldırganlığın meşruiyetini tanımamız, yani şu ya da bu devletin Rusya'yı bu suçundan dolayı affetmesi anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, İran'ın "Şahed" tipi insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadele etme konusunda destek vermek amacıyla Körfez ülkelerine 3 ekip gönderdiklerini anımsatarak "Bunlar, uzmanlardan, askerlerden, mühendislerden oluşan güçlü gruplar." ifadesini kullandı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un da Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiğini aktaran Zelenskiy, Umerov'un Ukrayna ve Körfez ülkeleri ile işbirliği geliştirmek için çalışacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray

İşte G.Saray'ın başarısının tesadüf olmadığının en büyük kanıtı
Resmen onaylandı: TFF'den tarihe geçecek karar

Resmen onaylandı: TFF'den ligin seyrini değiştirecek karar
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
Babanın çatıdan attığı demir oğlu öldürdü

Temizlediği çatıdan indi, oğlunu kanlar içinde yerde buldu
Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray

İşte G.Saray'ın başarısının tesadüf olmadığının en büyük kanıtı
İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu