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Zelenskiy, Rusya'nın yoğun saldırıya hazırlandığını savundu, Zaporijya'da 26 kişi öldü

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Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun hava saldırısına hazırlandığını savundu. Zaporijya bölgesindeki Komişuvaha köyüne bugün düzenlenen hava saldırılarında ölenlerin sayısı 26'ya çıktı; Zelenskiy Patriot füzelerine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlemek için hazırlık yaptığını savundu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun Zaporijya bölgesindeki Komişuvaha köyüne bugün gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya çıktığını aktaran Zelenskiy, "Bu, alçak bir terör saldırısıdır." dedi.

Zelenskiy, "Patriot" hava savunma sisteminde kullanılan füzelere ihtiyaç duyduklarını kaydederek, "İstihbarat kaynaklarımızdan Rusya'nın, ülkemizin enerji ve lojistik sektörlerine yeni ve yoğun bir saldırı hazırladığını biliyoruz." diye konuştu.

Rusya'ya baskı kurulması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Rusya'ya baskı uygulamalıyız ki bu savaşı bitirmekten başka çareleri kalmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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