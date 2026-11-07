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Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya 36 balistik füze fırlattığını açıkladı

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Zelenskiy, Rusya'nın bu gece Ukrayna'ya 36 balistik füze ve 172 İHA fırlattığını, Kiev ve bölgesinin asıl hedef olduğunu açıkladı. Saldırıda biri çocuk 9 kişi yaralandı; Kiev dışında 12 bölge de etkilendi ve ana hedef enerji sektörüydü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarda 36 balistik füze kullandığını belirterek, " Rusya, Ukrayna'nın kritik altyapısına balistik füzeler fırlatarak üçlü görüşmelere hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun bu gece ülkesine düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Saldırılar sırasında Ukrayna'ya 36 balistik füze ve 172 insansız hava aracının (İHA) fırlatıldığı bilgisini paylaşarak, başkent Kiev ve bulunduğu bölgenin asıl hedef olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Saldırının ana hedefi yine enerji sektörüydü." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü, enerji ve sivil altyapısı, apartmanlar ve bir kreşin saldırılarda hasar gördüğünü bildirdi.

Kiev dışında ülkesinin 12 bölgesinin saldırı altında kaldığını aktaran Zelenskiy, "Biri çocuk 9 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rusya-Ukrayna Savaşı konusundaki üçlü müzakerelerin yapılacağını anımsatan Zelenskiy, " Rusya, Ukrayna'nın kritik altyapısına balistik füzeler fırlatarak üçlü görüşmelere hazırlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın, ABD Kongresindeki her iki partinin desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Zelenskiy, "Çünkü Rusya düzenli olarak saldırılarının sayısını artırıyor." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA
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