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Zelenskiy Rusya'nın son hafta 2 binden fazla SİHA, 1700 bomba kullandığını bildirdi

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Zelenskiy, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya 2 binden fazla SİHA, 1700 güdümlü bomba ve 19 füze kullandığını bildirdi. Rus ordusunun Herson'da bir manastıra düzenlediği İHA saldırısında bir rahibin öldüğünü, dört kişinin yaralandığını öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın son bir haftada ülkesine 2 binin üzerinde silahlı insansız hava aracı ( Siha ), 1700 güdümlü bomba ve 19 füze kullanarak saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Bu süreç içerisinde ülkesine 2 binden fazla SİHA ve 1700 güdümlü bombanın fırlatıldığını aktaran Zelenskiy, saldırılarda ayrıca farklı tipte 19 füzenin kullanıldığını belirtti.

Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece Herson bölgesinde yer alan bir manastıra İHA saldırısı düzenlediğini öne sürerek, "Manastırın bir rahibi öldü, dört kişi de yaralandı." ifadesini kullandı.

Ülkesinin birçok bölgesindeki kritik ve sivil altyapıların bu gece saldırılar altında kaldığını kaydeden Zelenskiy, "Rus saldırılarına karşı her gün ve her gece kendimizi savunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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