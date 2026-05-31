Zelenskiy: Ukrayna Güçleri Rusya'daki Petrol Rafinerisi ve Askeri Hedefleri Vurdu

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin cepheden yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Rusya'nın Saratov kentinde bulunan petrol rafinerisine uzun menzilli saldırı düzenlediğini açıkladı. Zelenskiy, hafta boyunca Rusya'nın farklı bölgelerindeki hedeflerin de vurulduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya içindeki hedeflere yönelik uzun menzilli saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gece boyunca savaşçılarımız, cepheden yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Rusya'nın Saratov kentindeki bir petrol rafinerisine Ukrayna'nın uzun menzilli misilleme saldırılarını gerçekleştirdi. Önemli bir sonuç. Teşekkürler. Rostov ve Kirov bölgelerinde ve Hazar Denizi kıyısındaki bir askeri üssünde de saldırılar düzenlendi. Ukrayna Savunma Kuvvetleri, bu tür yaptırımlar için onaylanan planın önceliklerine uygun olarak uzun menzilli görevler yürütüyor. Bu hafta, Ukrayna devlet sınırından 300 ila 1200 kilometre uzaklıktaki Yaroslavl, Ryazan, Voronezh, Volgograd, Rostov, Novgorod, Nizhny Novgorod ve Krasnodar bölgelerindeki hedefler de vuruldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Güvenlik Servisi, istihbarat teşkilatlarımız, teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA
