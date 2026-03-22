Haberler

Zelenskiy: Rusya bir haftada yaklaşık 1550 İHA ve 1260'tan fazla güdümlü bomba ile saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, son bir haftada Rus ordusunun ülkesine düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 1550 insansız hava aracı ve 1260'tan fazla güdümlü bomba kullandığını açıkladı. Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların etkili olması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine son bir haftada düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 1550 insansız hava aracı (İHA) ve 1260'tan fazla güdümlü bomba kullandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya son bir haftada düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Rus ordusunun bu süreçte yaklaşık 1550 İHA ve 1260'tan fazla güdümlü bomba ile Ukrayna'ya saldırdığını aktaran Zelenskiy, Rusya'nın bu dönemde iki füze de attığını kaydetti.

Zelenskiy, son dönemlerde Rusya'ya yönelik yaptırımların kısmen kaldırıldığını belirterek, "Rusya'nın elde ettiği kar, ona dokunulmazlık hissi ve savaşı sürdürme imkanı veriyor. Bu nedenle, baskı devam etmeli ve yaptırımlar işe yaramalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

