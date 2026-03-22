Zelenskiy: Rusya bir haftada yaklaşık 1550 İHA ve 1260'tan fazla güdümlü bomba ile saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine son bir haftada düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 1550 insansız hava aracı (İHA) ve 1260'tan fazla güdümlü bomba kullandığını bildirdi.

Rus ordusunun bu süreçte yaklaşık 1550 İHA ve 1260'tan fazla güdümlü bomba ile Ukrayna'ya saldırdığını aktaran Zelenskiy, Rusya'nın bu dönemde iki füze de attığını kaydetti.

Zelenskiy, son dönemlerde Rusya'ya yönelik yaptırımların kısmen kaldırıldığını belirterek, "Rusya'nın elde ettiği kar, ona dokunulmazlık hissi ve savaşı sürdürme imkanı veriyor. Bu nedenle, baskı devam etmeli ve yaptırımlar işe yaramalıdır." ifadesini kullandı.