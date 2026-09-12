Zelenskiy, Rusya'nın Perm ve Samara bölgelerindeki iki işletmenin vurulduğunu belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Perm ve Samara bölgelerindeki kimya sanayisine ait iki işletme ile Karadeniz'deki bir hedefin vurulduğunu bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırılarına ilişkin bilgiler paylaştı.

Gün içinde Rusya'nın Perm ve Samara bölgelerindeki kimya sanayisine ait iki işletmenin vurulduğunu belirten Zelenskiy, Karadeniz'de de bir hedefin vurulduğunu kaydetti.

Zelenskiy, Taganrog'da FPV dronlarının üretildiği tesis ve İHA depoları, petrol ürünleri tankı, radar sistemi ve "Pantsir-S2" kompleksinin Ukrayna Güvenlik Servisince vurulduğunu bildirdi.

Perm'de bir petrol tesisinin vurulduğunu ifade eden Zelenskiy, hafta içerisinde Krasnodar ve Rostov bölgelerinde bir Su-33 uçağı ile iki Mi-8 helikopterinin Ukrayna güçlerince imha edilmesinin doğrulandığını kaydetti.

Kaynak: AA