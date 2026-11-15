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Zelenskiy, Rusya'nın bir haftada 2 bin 300'den fazla İHA kullandığını bildirdi

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Zelenskiy, Rusya'nın son hafta 2 bin 300'den fazla İHA, 1590 güdümlü bomba ve 15 füze kullandığını bildirdi. Bu gece enerji ve ulaştırma altyapısına düzenlenen saldırılarda 16 kişi yaralandı. Zelenskiy Starlink kısıtlamalarının İHA saldırılarını önlemeyi engellediğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir hafta içerisinde ülkesine yönelik saldırılarda 2 bin 300'den fazla insansız hava aracı (İHA), 1590 güdümlü bomba ve 15 adet farklı tipte füze kullandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın son bir hafta boyunca Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Rus ordusunun bu süreç içerisinde 2 bin 300'den fazla İHA ve 1590 güdümlü bombayla saldırılar düzenlediğini aktaran Zelenskiy, saldırılarda farklı tipte 15 füzenin de kullanıldığını belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji ve ulaştırma altyapısını da hedef aldığı saldırılarda 16 kişinin yaralandığına işaret etti.

ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin Ukrayna ordusuna sunduğu internet hizmetindeki kısıtlamaların devam ettiğine değinen Zelenskiy, bu durumun Rus İHA saldırılarının önlenmesini engellediğine dikkati çekti.

Zelenskiy, söz konusu kısıtlamanın kaldırılması gerektiğini kaydederek, kış öncesinde can güvenliğinin ve Ukrayna enerji sektörünün korunmasının buna bağlı olduğunun altını çizdi.

Sorunların çözülmesi için ABD tarafıyla görüşmelerin devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Tarihin doğru tarafında olmak önemlidir. Ukrayna'ya yardım edilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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