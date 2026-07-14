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Ukrayna: Rusya, Kiev ve ülkenin farklı bölgelerine 10 füze ve 135 SİHA ile saldırı düzenledi

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine 10 füze ve 135 silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini, 10 kişinin yaralandığını ve 16 tesisin hasar gördüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev ile ülkenin farklı bölgelerine 10 füze ve 135 silahlı insansız hava aracıyla ( Siha ) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkesine yönelik hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun saldırılarda 10 füze ve 135 SİHA kullandığını aktaran Zelenskiy, Harkiv ve Çernigiv bölgelerinde 10 kişinin yaralandığını vurguladı.

Zelenskiy, "Başkentte, sıradan bir okul ve bir işletme de dahil olmak üzere 16 tesis hasar gördü." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun Dnipropetrovsk, Odessa, Donetsk ve Jitomir bölgelerindeki kritik altyapıyı da hedef aldığına işaret eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rusya'ya daha fazla baskı uygulanmalı. Kaybedecek zaman yok ve AB'nin (Avrupa Birliği) 21. yaptırım paketi bu hafta kabul edilmeli."

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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