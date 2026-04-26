Zelenskiy: Rusya ile Müzakerelerin Bir Sonraki Aşamasını Azerbaycan'da Yapmaya Hazırız

Zelenskiy: Rusya ile Müzakerelerin Bir Sonraki Aşamasını Azerbaycan'da Yapmaya Hazırız
BAKÜ, 26 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin bir sonraki aşamasını Azerbaycan'da yapmaya hazır olduklarını söyledi.

BAKÜ, 26 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin bir sonraki aşamasını Azerbaycan'da yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Azerbaycan merkezli Report Haber Ajansı'nın cumartesi günü bildirdiğine göre Zelenskiy söz konusu açıklamayı Azerbaycan'ın Gebele kentinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptı.

Daha önce Türkiye ve İsviçre'de ABD'nin katılımıyla düzenlenen toplantıları hatırlatan Zelenskiy, üçlü müzakere formatını yeniden canlandırmaya ve görüşmeleri yakın gelecekte Azerbaycan'da gerçekleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
