Zelenskiy: "Ruslar bu savaşta bir kez daha Amerikan tarafının çabalarını hiçe saydı"

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik hava saldırılarının bir haftalık ateşkesi ihlal ettiğini belirtti ve ABD'nin çabalarını hiçe saydıklarını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinin enerji altyapısına yönelik hava saldırılarıyla bir haftalık "enerji ateşkesi"ni ihlal ettiğini belirterek, "Ruslar bu savaşta bir kez daha Amerikan tarafının çabalarını hiçe saydı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Kiev'de temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediğini anımsatan Zelenskiy, ülkedeki enerji altyapısının hedef alındığını aktardı.

Rusya'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisi üzerine Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırıları bir haftalığına durdurma kararı aldığını ifade eden Zelenskiy, "Ruslar bu savaşta bir kez daha Amerikan tarafının çabalarını hiçe saydı." yorumunu yaptı.

Zelenskiy, "Bu (enerji ateşkesi) aslında cuma gecesi başladı ve bize göre bugün Ruslar sözlerini tutmadı." diye konuştu.

Rusya'nın hava saldırıları konusunda ABD tarafını bilgilendireceklerini söyleyen Zelenskiy, "Eğer ABD tarafından benzer öneriler yine yapılırsa, gerilimi azaltma adımlarını kesinlikle destekleyeceğiz." dedi.

"Kimse pes etmeyecek"

Ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gelecek günlerde yapılacak üçlü müzakerelere de değindi.

Zelenskiy, diyalog için hazır olduklarını ve üçlü müzakereler sırasında da "Rusya tarafının ne gibi tavizler vermeye hazır olduğunu duymak istediklerini" vurgulayarak, "Müzakere heyetimiz bence bir diyalog arayışında olmamız gerektiğini biliyor, ama kimse pes etmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
