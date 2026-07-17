Ukrayna, Rusya topraklarında Rus savaş uçağını hedef aldığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Engels askeri havaalanında konuşlu ?u-95 tipi stratejik bombardıman uçağına saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Ukrayna Güvenlik Servisince (SBU) Rusya'daki Engels askeri havaalanında bulunan bir ?u-95 tipi stratejik bombardıman uçağının hedef alındığını aktaran Zelenskiy, bu noktanın Ukrayna sınırından neredeyse 800 kilometre uzaklıkta yer aldığını kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'daki petrol tesisleri ve Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerdeki bazı hedeflere de saldırılar yapıldığını ifade ederek, "Kendimizi adil ve aktif bir şekilde savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, söz konusu saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.