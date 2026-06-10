Ukrayna: Rusya'daki silah ve petrol tesislerine saldırılar düzenledik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki silah ve petrol tesislerine yönelik füze ve silahlı insansız hava araçları ( Siha ) ile saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Rusya'daki silah ve petrol tesislerine yönelik füze ve Siha'lar ile saldırılar düzenlediklerini aktaran Zelenskiy, Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti'nin başkenti Çeboksarı'daki silah fabrikasını "FP-5" (Flamingo) tipi füzelerle vurduklarını belirtti.

Zelenskiy ayrıca, Samara bölgesindeki Kuybışev Petrol Rafinerisi'ne, Vladimir bölgesinde de iki petrol tesisine Siha'larla saldırı düzenledikleri bilgisini paylaştı.

"Rus saldırılarında onlarca kişi yaralandı"

Ukrayna'nın Rus saldırılarına maruz kaldığına işaret eden Zelenskiy, hafta başından itibaren Rus ordusunca 11 bölgeye düzenlenen hava saldırılarında 530 SİHA ve 2 güdümlü füzenin kullanıldığını kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında Panama bayraklı kuru yük gemisi ile demir yolu ve sivil altyapılarının hedef alındığını belirterek "Onlarca kişi yaralandı." ifadesini kullandı.