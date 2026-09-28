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Zelenskiy, Rusya'daki savunma ve petrol tesislerine saldırı düzenlediklerini açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki savunma ve petrol tesislerine saldırı düzenlediklerini açıkladı. Zelenskiy, Tula ve Voronej'deki iki savunma tesisine bu gece saldırı düzenlendiğini, SBU'nun Krasnodar'daki petrol rafinerilerini hedef aldığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki farklı savunma ve petrol tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki farklı tesisleri hedef aldıklarını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü hava saldırılar???????ına karşılık vermeyi sürdürdüklerini ifade eden Zelenskiy, Tula ve Voronej bölgelerindeki iki savunma tesisine bu gece saldırılar düzenlediklerini aktardı.

Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) Krasnodar bölgesindeki bazı petrol rafinerilerine saldırı düzenlediği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Kaluga ve Oryol bölgelerinde, Rusların Ukrayna'ya karşı insansız hava aracı (İHA) terörü için kullandığı tesislere yaptırımlar (saldırılar) uygulandı. Bryansk bölgesinde ise doğrudan işgal birliğine karşı faaliyetler yürütüldü. Karadeniz'de de bir hedef vuruldu."

Zelenskiy ayrıca, Rusya'daki hedeflere yapılan saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

Kaynak: AA
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