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Zelenskiy, Rusya'da petrol tesisleri ve bir ihracat terminaline saldırılar düzenlediklerini açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın farklı bölgelerindeki petrol tesisleri ve bir ihracat terminaline saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın farklı bölgelerindeki petrol tesisleri ve bir ihracat terminaline saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun menzilli silahları kullanarak Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

Bu gece Rusya'nın Rostov bölgesine saldırı düzenlendiklerini aktaran Zelenskiy, "Cephe hattından yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki bir ihracat terminali vuruldu." dedi.

"Ayrıca Ukrayna devlet sınırından 1300 kilometre uzaklıktaki Yaroslavl bölgesi ve (Rusya'ya bağlı) Udmurtya Cumhuriyeti'ndeki petrol tesislerine de uzun menzilli saldırılar düzenlendi." ifadelerini kullanan Zelenskiy, saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA
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