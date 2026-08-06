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Zelenskiy: Rusya'daki 2 rafineri ve Karadeniz hedefleri vuruldu

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'da 2 farklı petrol rafinerisi ve Karadeniz'deki hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'da 2 farklı petrol rafinerisi ve Karadeniz'deki hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürdükleri saldırılar hakkında bilgi paylaştı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki Başneft-Novoil rafinerisine saldırı düzenlediklerini belirten Zelenskiy, sınırdan yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Rusya'nın Yaroslavl bölgesinde yer alan Slavneft-Yanos rafinerisini de hedef aldıklarını kaydetti.

Karadeniz'deki hedeflere de saldırılar yapıldığını belirten Zelenskiy, "Özellikle 2 askeri devriye botu ve gölge filosunun gemisi vuruldu." bilgisini paylaştı.

Saldırıları düzenleyen Ukrayna ordusu ve güvenlik birimlerine teşekkür eden Zelenskiy, "Rusya barışı seçmelidir." ifadesini kullandı.

???????Zelenskiy, ayrıca düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntü paylaştı.

Kaynak: AA
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