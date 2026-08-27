Zelenskiy: Rusya Kritik Altyapıyı Vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusların gece Poltava, Sumi ve Herson bölgelerindeki kritik altyapıyı vurduğunu bildirdi.

Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece dronlar ve balistik füzelerle birleşik saldırılar düzenlediğini belirtti.

Zelenskiy, "Ruslar Poltava, Sumi ve Herson bölgelerindeki kritik altyapıyı vurdu. Harkiv bölgesinde, konut binalarını hedef aldılar. Kramatorsk'ta, bir güdümlü hava bombası bir apartmana isabet etti." ifadesini kullandı.

Zaporijya'da 3 kişinin, Kryvyi Rih'te de 2 kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, Odessa'da bir apartmanın vurulduğunu, Kiev bölgesindeki Çubynske'de, dron saldırılarının ardından işletmelerde çıkan yangını söndürmek için acil servis birimlerinin yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Rusya'nın füzelere savaşını genişletmeye çalıştığını ileri süren Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bu da daha fazla karşı önlem gerektirdiği anlamına geliyor. Bu hafta, Avrupa'daki müttefiklerimiz Ukrayna hava savunmasını güçlendirmek için önemli kararlar aldı. Bunların, ek balistik füze savunma paketleriyle de desteklenmesi önemli, öncelikle PURL (Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi) aracılığıyla. Gökyüzümüzü koruyan her şey, her gün Ukraynalıların hayatını etkin bir şekilde kurtarıyor. Rusya'nın savaşmaya devam etme arzusunu kırmak için Moskova'nın savaşı sürdürmek için bu kadar sıkı tutunduğu füzeleri etkin bir şekilde düşürmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA