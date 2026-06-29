Haberler

Ukrayna: Rus ordusunun Dnipro ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Dnipro ve Zaporijya kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca gece boyunca fırlatılan 180 SİHA'dan 82'sinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Ukrayna'nın Dnipro ve Zaporijya kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Dnipro kentine füzeyle saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Zelenskiy, 29 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'nın ayrıca Zaporijya'da bir minibüse silahlı insansız hava aracıyla ( Siha ) saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, her iki kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Rus ordusunun ayrıca Sumi, Harkiv, Çernigiv ile Odessa ve Herson bölgelerine de saldırılar düzenlediğini bildiren Zelenskiy, "Bu Rus terörüne karşı mücadele etmek çok önemli." ifadesine yer verdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın, gece saatlerinde ülkeye fırlattığı 180 SİHA'dan 82'sinin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik hava saldırısı tehlikesinin sürdüğü vurgulandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayrılık kısa sürdü! Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi

Ayrılık kısa sürdü! Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı

Şalvar giydirilip boynuna çan takıldı... Yetmedi, fırçayla yıkandı
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı
Hem emzirdi hem yayına devam etti

Hem emzirdi hem yayına devam etti
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı

15 yaşındaki kızı taciz eden 60'lık şahsa linç! 3 kişi tutuklandı
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar