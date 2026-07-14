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Zelenskiy, Rusya'da iki petrol rafinerisine yönelik saldırı düzenlediklerini açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya bağlı Başkurdistan ve Krasnodar'daki petrol rafinerileri ile Karadeniz ve Azak Denizi'nde 'gölge filo' gemilerine saldırı düzenlediklerini açıkladı. Son 9 günde 116 gemi hedef alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti ile Krasnodar bölgesindeki petrol rafinerilerine saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'daki enerji tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki bir petrol rafinerisinin Ukrayna ordusu ve güvenlik birimlerince hedef alındığını aktaran Zelenskiy, "Bu hedef, cephe hattından yaklaşık 1300 kilometre uzaklıkta." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Krasnodar'daki Afipskiy Petrol Rafinerisi'ne de saldırı düzenlediklerini kaydetti.

Krasnodar bölgesinde Karadeniz'de bir devriye botu ile Rusya'nın "gölge filosuna" ait bir tankerin de hedef alındığını belirten Zelenskiy, "Azak Denizi'nde gölge filoya ait üç tankere de başarılı saldırılar düzenlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy ayrıca, düzenlenen saldırılara ait olduğunu belirttiği görüntüleri de paylaştı.

Son 9 günde, Rus gölge filosuna ait 116 gemiye saldırı yapıldı

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus gölge filosuna ait olduğu öne sürülen gemileri hedef almaya devam ettiklerini bildirdi.

Brovdi, 6 Temmuz'dan bu yana Azak Denizi'nde söz konusu filoya ait 116 gemiye saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

Robert Brovdi, bu gece gerçekleştirdikleri bazı saldırılara ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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