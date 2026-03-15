Ukrayna: Rusya bu hafta 86 füze, 1530'dan fazla güdümlü bomba ve 1770 İHA ile saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgiler paylaştı. Saldırılarda 86 füze ve 1770 insansız hava aracı (İHA) kullanıldığı belirtildi. Ayrıca, dünya genelinde yeterli hava savunma sisteminin olmaması nedeniyle Rusya'nın füze üretim imkanlarının sınırlandırılması gerektiği vurgulandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, son bir haftada ülkesine yönelik 86 füze, 1530'dan fazla güdümlü bomba ve 1770 insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya son bir haftada düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Rus ordusunun bu süreçte ülkesine 86 füze, 1530'dan fazla güdümlü bomba ve 1770 İHA fırlattığını belirten Zelenskiy, "Bu füzelerin her biri, yaptırımları aşmak için Rusya'ya tedarik edilen en az 60 yabancı bileşeni içeriyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, "Eğer dünya, Avrupa ve Orta Doğu'da aynı anda balistik saldırılara karşı hava sahasını kapatacak yeterli hava savunma araçlarına sahip değilse, Rusların elinden, fabrikalarında füze üretme imkanını almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya bu gece 97 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rus ordusunun bu gece, "Şahed" ile "İtalmas" ve "Gerbera" tipi toplam 97 İHA ile Ukrayna'ya saldırı düzenlediği belirtildi.

Hava savunma kuvvetlerince 90 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, kalan İHA'ların 5 noktaya isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Çernigiv bölgesine yönelik İHA saldırısında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
