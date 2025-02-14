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Zelenskiy: Rus Ordusu Çernobil'e İHA ile Saldırı Düzenledi

Zelenskiy: Rus Ordusu Çernobil'e İHA ile Saldırı Düzenledi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali'nde bulunan radyasyondan dünyayı koruyan sığınağa insansız hava aracıyla saldırdığını bildirdi. Saldırının ardından yangın çıktığı ve sığınakta büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4'üncü reaktöründen çıkan radyasyondan "dünyayı koruyan sığınağa" insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde yıkılan 4'üncü reaktörü koruyan yapıya saldırı düzenlediğini belirtti.

Zelenskiy, "Güçlü patlayıcı başlıklı bir Rus saldırı İHA'sı, bu gece Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4. güç ünitesinden gelen radyasyondan dünyayı koruyan sığınağı vurdu." ifadesini kullandı.

Sığınağı Amerikalı, Avrupalı ve diğer ülkelerle inşa ettiklerini belirten Zelenskiy, "Dünyada bu tür tesislere saldırabilen, nükleer santrallerin (bulunduğu) topraklarını işgal edebilen ve sonuçlarını düşünmeden çatışmalara girebilen tek devlet bugün Rusya'dır. Bu, tüm dünyaya yönelik bir terör tehdididir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenkiy, saldırı düzenlenen alanda yangının çıktığını, şimdilik bölgede radyasyonun yükselmediğini kaydederek "İlk tahminlere göre sığınakta büyük hasar meydana geldi." bilgini paylaştı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik her gece benzer saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Bu da (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kesinlikle müzakerelere hazırlanmadığı anlamına geliyor." görüşünü paylaştı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da 4. reaktörde meydana gelen patlama nedeniyle nükleer facia yaşanmıştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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