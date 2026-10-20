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Zelenskiy, Rubio ile telefonda Starlink hız kısıtlamalarını görüştü

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Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldıklarını bildirdi. Görüşmede balistik füze saldırılarının önlenmesi ve Starlink'in Ukrayna ordusundaki internet hız kısıtlamaları konuşuldu; Zelenskiy sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldıklarını, "önemli konular hakkında kapsamlı bir görüşme" yaptıklarını belirtti.

Balistik füze saldırılarının önlenmesi, hava saldırılarına karşı erken uyarı sisteminin faaliyetleri ve ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin Ukrayna ordusunun kullandığı internet hizmetindeki hız kısıtlamalarıyla ilgili de konuştuklarını aktaran Zelenskiy, bu sorunların giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Zelenskiy, "Elbette tüm bu adımlar, bu korkunç savaşı ve devam eden insan ölümlerini sona erdirmeyi amaçlayan diplomatik çabalarımızın devam ettiği bir süreçte atılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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