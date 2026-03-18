Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, kimsenin ortak tehlikelere kayıtsız kalma şansı olmadığını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, arada okyanus bulunsa bile kimsenin başka yerlerde insanların çektiği acılara ve ortak tehlikelere kayıtsız kalma şansı olmadığını belirterek, "Okyanus ne kadar büyük ve güzel olursa olsun, balistik füzeler kilometrelerce uzağı vurabilir. Kötülük kazanırsa, aynı şeyi dronlar da yapar. Savaşın değişimi yeryüzündeki tüm mesafeleri aşar. Hiçbir okyanus, hiçbir çöl, hiçbir dağ yardım edemez." dedi.

İngiltere Parlamentosunda Başbakan Keir Starmer, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avam Kamarası üyeleri ve Lordlar Kamarası üyelerinin katılımıyla düzenlenen oturumda konuşan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çok sayıda can kaybının İngiltere'nin desteğiyle önlendiğini söyledi.

Ukraynalıların İngiltere'ye güveninin çok yüksek olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Farklı bir döneme girdik. Dronların ve yapay zekanın dönemine girdik. Bu, silahların, savaşın ve suçun değişimi anlamına geliyor. Artık kimse bu değişimin nereye doğru gideceğini tahmin edemiyor. O yüzden değişime ayak uydurmalı, hatta değişimde önde olmalıyız." diye konuştu.

Zelenskiy, halihazırda 201 Ukraynalı uzmanın Orta Doğu'da olduğunu, 34 Ukraynalı uzmanın ise bölgeye gitmek için hazırda beklediğini, bu uzmanların nasıl savunma yapılacağını, (İran'ın) Şahid dronlarına karşı nasıl mücadele edileceğini bildiklerini anlattı.

"İran'ın komşularına yaşattığı terörün başarıya ulaşmasını istemiyoruz." ifadesini kullanan Zelenskiy, söz konusu uzmanların, aralarında ABD'nin de bulunduğu müttefiklerin talebiyle bölgeye yollandığına işaret etti."

"Okyanus ne kadar büyük ve güzel olursa olsun, balistik füzeler kilometrelerce uzağı vurabilir"

Zelenskiy, Rusya'nın da İran'dan Şahid dronlarını aldığını ve bu hava araçlarının düşük maliyetle büyük yıkım kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın bunlara karşı mücadeleyi öğrendiğini belirten Zelenskiy, "İran, Rusya'ya nasıl kullanılacağını öğretti, üretim için teknoloji transferi yaptı. Rusya bu dronları geliştirdi. Elimizde İran'ın Şahid dronlarının Rus parçalarıyla kullanıldığını gösteren kesin kanıtları bulunuyor." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, şöyle devam etti:

"İran'da yaşanan savaş bizden uzakta değildir. İran ile Rusya arasındaki işbirliği nedeniyle artık insanların çektiği acılara veya ortak tehlikelere bir okyanusla ayrılmış olsak bile kayıtsız kalma hakkımız olduğuna inanmıyorum. Okyanus ne kadar büyük ve güzel olursa olsun, balistik füzeler kilometrelerce uzağı vurabilir. Kötülük kazanırsa, aynı şeyi dronlar da yapar. Savaşın değişimi yeryüzündeki tüm mesafeleri aşar. Hiçbir okyanus, hiçbir çöl, hiçbir dağ yardım edemez."

Zelenskiy bu sözleriyle ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili geçen yıl kullandığı "Aramızda güzel bir okyanus var." ifadelerine karşılık verdi.

"Dronlar, bazen bir deniz filosunun çözemeyeceği sorunu çözer"

Ukrayna'nın çoklu dron saldırılarına karşı kullandığı hava savunma yöntemlerinin dünyada kullanılan yöntemlere göre daha az maliyetli ve etkili olduğunu belirten Zelenskiy, geliştirdikleri yazılım sayesinde Ukrayna'daki cephe hattında yaşananları anlık olarak tablet bilgisayarlarla takip ettiklerini anlattı.

Bu yazılımın dron ve füze saldırılarını da takip etmekte kullanıldığını kaydeden Zelenskiy, "Şehirlerimize yapılan Rus saldırılarında öldürülen herkesi, fırlatma noktalarını, uçuş rotasını ve potansiyel hedefleri detaylı olarak görüyoruz. Bu bize her saldırıyı inceleme ve hava savunma sistemimizin nasıl karşılık verdiğini anlama fırsatı veriyor." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'da her gece Rusların kullandığı Şahid dronlarıyla saldırılar düzenlendiğini vurgulayarak, "Bazen yüzlerce dron ile onlarca füze bir gecede saldırıyor. Ancak bunları engelleme oranımız yüzde 87 ile 90 arasında. Savunma üretimimize gerekli yatırımları yapmasaydık, bu oran daha da düşük olurdu." diye konuştu.

Ukrayna'nın altyapı ve tecrübesiyle Körfez ülkeleri ve diğer ülkeleri hedef alan İran dronlarını durdurabileceğini öne süren Zelenskiy, "Bu teknoloji, yatırım ve işbirliği meselesidir." ifadesini kullandı.

Karadeniz'de Rus gemilerine karşı kullandıkları insansız deniz ve hava sistemlerinden övgüyle söz eden Zelenskiy, "Bizim çözümlerimiz, sizin sorunlarınızda da kullanılabilir. Buna Hürmüz Boğazı gibi karmaşık konular da dahil. Dronlar, bazen bir deniz filosunun çözemeyeceği sorunu çözer." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın dron, teknoloji ve top üretimi yapılacak en karlı ülkelerden biri olduğunu da sözlerine ekledi.