NATO ANKARA ZİRVESİ - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'ya geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı. Esenboğa Havalimanı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından karşılandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.
Zelenskiy'nin uçağı, Esenboğa Havalimanı'na indi.
Havalimanında Zelenskiy'i Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve yetkililer karşıladı.
Kaynak: AA / Şilan Turp