Haberler

Zelenskiy: "Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarının etkisi bu sefer Moskova bölgesinde hissedildi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Moskova'daki bir petrol rafinerisine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlediklerini duyurdu. Rusya ise 132 SİHA ve 2 balistik füzeyle Ukrayna'ya saldırdı; 10 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir petrol rafinerisine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Moskova'daki bir petrol rafinerisine yönelik saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Saldırının Ukrayna sınırından 500 kilometre uzaktaki bir rafineriye yapıldığını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarının etkisi bu sefer Moskova bölgesinde hissedildi." ifadesini kullandı.

Bu tür uzun menzilli saldırılarla Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarına "adil yanıt" verdiklerini vurgulayan Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sona erdirmesi gerektiğini savundu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın düzenlediği saldırıya ait olduğu belirtilen bir görüntü de paylaştı.

Rusya iki balistik füze ve 132 SİHA ile Ukrayna'ya saldırı düzenledi

Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya 2 "İskender-M" tipi balistik füze ve 132 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 114 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Rusya'nın saldırıları nedeniyle Harkiv ve Sumi bölgelerinde 3'ü çocuk 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya : Moskova'da bir rafineri İHA saldırısında hasar gördü

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kapotnya bölgesindeki Moskova Petrol Rafinerisi'ne ait bir tesisin insansız hava araçları (İHA) saldırısında hasar aldığını belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya ait 170'ten fazla İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirdiklerini bildirmişti.

Saldırılar nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında geçici kısıtlamalar uygulanmıştı. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) daha sonra bazı kısıtlamaların kaldırıldığını duyurmuştu.

Moskova Petrol Rafinerisi, Rusya'nın başkent bölgesindeki önemli akaryakıt üretim tesisleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli

Seçimler ne zaman yapılacak? Bahçeli'den açıklama var

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'dan tarihi faiz kararı! 31 yılın zirvesine çıktı

Merkez Bankası düğmeye bastı! Ülkede 31 yılın rekoru geldi
Iğdır FK dünya devleriyle aynı listede! Dünya Kupası'na damga vurdular

Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!

Reuters beklenen raporu yayınladı! Haberler.com yine listeye damga vurdu

Reuters raporu yayınlandı! Haberler.com yine listeye damga vurdu
Dünya bu Türk taraftarı konuşuyor! Yüzünü boyamasının nedeni ortaya çıktı

Dünya onu konuşuyor! Yüzünü boyamasının nedeni ortaya çıktı
Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
İran Futbol Takımı Teknik Direktörü: ABD'den Dünya Kupası maçı sonrası derhal ayrılmamız istendi

O ülkeyi maç biter bitmez kovmaktan beter etmiş
İzmir'deki kalabalık Savcı Sayan'ı şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir

Salondaki kalabalık şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir