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Zelenskiy, Londra'da Koşulsuz Ateşkes İçin Görüşmeler Yapılacağını Açıkladı

Zelenskiy, Londra'da Koşulsuz Ateşkes İçin Görüşmeler Yapılacağını Açıkladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Londra'da İngiltere, Fransa, Ukrayna ve ABD temsilcileriyle Rusya-Ukrayna savaşı için koşulsuz ateşkes sağlama amacıyla bir araya geleceklerini duyurdu. Zelenskiy, gerçek barış için yapıcı adımlar atmaya hazır olduklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çarşamba günü Londra'da, İngiltere, Fransa, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin Rusya-Ukrayna savaşı için koşulsuz ateşkesi görüşeceğini ifade etti.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştüğünü belirtti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da çarşamba günü İngiltere, Fransa, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin bir araya gelerek Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanmasıyla ilgili konuları masaya yatıracağını aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek ve kalıcı barışın tesisini daha da güvence altına almak için koşulsuz ateşkesin sağlanması amacıyla mümkün olduğunca yapıcı adımlar atmaya hazırız."

"Kayıtsız ve şartsız ateşkes barışa giden ilk adım olmalı ve bu Paskalya (bayramı), savaşın uzamasına neden olanın Rusya'nın eylemleri olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulunan ???????Zelenskiy ayrıca Starmer ile görüşmesinde, Avrupa güvenlik formatlarında ortak çalışma konusunu da ele aldıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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