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Zelenskiy, Kushner ve Witkoff'la 1,5 saatlik görüşme yaptığını açıkladı

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Zelenskiy, Trump'ın temsilcileri Kushner ve Witkoff'la 1,5 saat süren telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ele alınırken Zelenskiy, heyetler düzeyinde üçlü format için hazırlık yapıldığını ve bir haftadan az süre kaldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kushner ve Witkoff'la telefonda görüşerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldıklarını bildirdi.

Görüşmenin 1,5 saat sürdüğünü belirten Zelenskiy, "Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında heyetler düzeyinde üçlü format için hazırlık yapıyoruz, bir haftadan az süre kaldı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, savaşın bitirilmesi ve Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusunda Brüksel'de de görüşmelerin sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için müzakerelerin mümkün olan en yoğun şekilde yürütülmesi gerekiyor. Ukrayna, gerekli adımları atmaya hazır, önerilerimiz net ve onları ABD tarafına ilettik."

Kaynak: AA
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