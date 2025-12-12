Zelenskiy, Harkiv bölgesindeki Kupyansk cephesinde konuşlu Ukrayna birliklerini ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Kupyansk şehri yönündeki cephe hattında görevli Ukraynalı askerler ile bir araya geldi.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Harkiv bölgesinde yer alan Kupyansk şehrinde incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Görüntülü mesajını şehrin girişinde çeken Zelenskiy, "Birçok Rus, Kupyansk'tan bahsediyordu, görüyoruz. Ben de oradaydım, askerleri tebrik ettim." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun cephede başarılı olmasının savaşı sona erdirmek amacıyla yapılacak müzakereler için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Ukrayna: Kupyansk'ın merkezinde çatışmalar sürüyor

"Khartia" ismini taşıyan Ukrayna Ordusu Ulusal Muhafızları 2. Kolordusu'na ait Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Kupyansk'taki çatışmalarla ilgili bilgi verildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'nın talimatıyla şehirde eylülden itibaren Rus ordusuna yönelik karşı saldırının yürütüldüğü bildirildi.

Kupyansk'ta 22 Eylül-12 Aralık döneminde 13 Rus askerinin esir alındığı belirtilerek, "200'den fazla işgalci kuşatıldı." ifadesi kullanıldı.

Şehrin bazı semtleri ve çevresindeki yerleşim yerlerinin Rus ordusundan geri alındığı vurgulanan açıklamada, "Şehrin merkezinde çatışmalar sürüyor ama operasyonun dinamikleri, Ukrayna askerlerinin Kupyansk'ı istikrarlı şekilde özgürleştirdiğini ve düşmanı adım adım yok ettiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya, kasımda Kupyansk'ı ele geçirdiğini duyurmuştu

Kasımda Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Batı" adlı askeri birliğe ait komuta noktasını ziyaret ettiği duyurulmuştu.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, burada yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesindeki Volçansk şehrinin yüzde 80'ini, Krasnoarmeysk (Pokrovsk) şehrinin yüzde 70'ini kontrol altına aldıklarını belirterek, "Batı birliği birimleri, Kupyansk şehrini kurtardı." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı da Gerasimov'un Rus ordusunun Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehrini ele geçirdiğine yönelik açıklamasını yalanlamıştı.