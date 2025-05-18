Zelenskiy: Kırım Tatar Türklerinin Sürgününün 81. Yıldönümünde Açıklamalarda Bulundu

Zelenskiy: Kırım Tatar Türklerinin Sürgününün 81. Yıldönümünde Açıklamalarda Bulundu
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım Tatar Türklerinin Orta Asya'ya sürgün edilişinin 81. yılı vesilesiyle yaptığı açıklamada, sürgünün yol açtığı trajediyi hatırlatarak, benzer olayların gelecekte yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in kararıyla Kırım Tatar Türklerinin, 81 yıl önce Orta Asya'ya sürgün edildiğini, binlerce kişinin sürgün nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Zelenskiy, Kırım Tatar Türkleri sürgününün 81'inci yılı vesilesi ile Telegram hesabı üzerinden yazılı açıklama yaptı.

Sovyetler Birliği yönetiminin kararıyla, Kırım Tatar Türklerinin 81 yıl önce Orta Asya'ya sürgün edildiğini anımsatan Zelenskiy, "Bugün, bize tüm zalim imparatorlukların neden yıkılmayı hak ettiğini hatırlatan bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, sürgünün binlerce Kırım Tatar Türkünün ölümüne neden olduğunu belirterek, "Kırım Tatar halkının en az üçte biri hastalık, açlık, yorgunluk ve kötü muamele nedeniyle hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Sürgünün suçlusu liderlerin cezasız kaldığını vurgulayan Zelenskiy, benzer trajedilerin gelecekte yaşanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, "Ancak 2014 yılında Kırım bir kez daha Rusya tarafından işgal edildi ve şimdi binlerce aile maalesef yine birbirinden ayrılmış durumda. Özgürlük ve kendi evimiz için yeniden savaşmalıyız." görüşünü paylaştı.

Kırım Tatar Türklerine yapılan soykırımın kurbanlarını saygıyla andıklarını ifade eden Zelenskiy, "İnsanların evlerine dönebilmelerinin ne kadar önemli olduğunu hatırlıyoruz. Biz bağımsız devletimizi, bütün halkımızı, bütün topraklarımızı korumak için çalışıyoruz." vurgusunu yaptı.

Zelenskiy, "Kırım, Ukrayna'nın tamamı gibi özgür olmalıdır. İmparatorluklar her zaman yıkılır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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