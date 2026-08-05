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Zelenskiy, İngiltere Savunma Bakanı ile Kiev'de Görüştü

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting ile görüştü.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, başkent Kiev'deki çalışma ofisinde İngiltere Savunma Bakanı Streeting'i kabul etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son günlerde düzenlediği hava saldırıları hakkında Streeting'i bilgilendirdiğini aktaran Zelenskiy, Rusya'nın kış mevsimine kadar balistik füze üretimini önemli ölçüde artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Zelenskiy, Rus saldırılarının önlenmesi için İngiltere'nin Ukrayna'ya nasıl yardım edebileceği gibi konuları ele aldıklarını belirterek, "Özellikle belirli silah türlerinin ortak üretimi olasılıkları görüşüldü." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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