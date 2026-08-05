Kiev'e Rus saldırısında ölü sayısı 17'ye çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev bölgesine yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının da 44'e yükseldiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde başkent Kiev ve çevresine yoğun hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Mevcut bilgilere göre saldırılarda 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 44 kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, Rus ordusunun gece ülkesine 28 füze ile 115 silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlattığını kaydetti.

Zelenskiy, "Ana hedef sivil işletmelerin depo alanlarıydı. Ayrıca altyapıya ve bir tren istasyonuna da saldırılar düzenlendi. Savaşla ilgisi olmayan bu hedefler arasında bir bira işletmesi, yapı malzemeleri depoları ve sivil lojistik merkezleri yer aldı." ifadelerini kullandı.

Müttefiklerinden hava savunma füzelerinin tedariki konusunda destek isteyen Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların da daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rusya'nın gece Kiev bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA