Zelenskiy: Kiev’e saldırıda 6 ölü, onlarca yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev bölgesine düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın, Kiev bölgesine füzeli saldırı düzenlediğini belirtti.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını aktaran Zelenskiy, saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

Zelenskiy, Kiev bölgesine bugün yapılan saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını ifade etti.

Rusya'nın ayrıca, Donetsk bölgesindeki Slovyansk şehrini güdümlü bombalarla hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, saldırı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 kişinin yaralandığını belirtti.

Zelenskiy, şehirdeki konutlar ve bir konsolosluk binasının hasar gördüğünün altını çizerek "İnsanlara yönelik bu vahşi saldırılardan Ruslar sorumlu tutulmalıdır. Rusya zaten uzun zamandır hiçbir uluslararası normu, hiçbir insani değeri dikkate almıyor. Onlar sadece cinayetleri sürdürmekle ilgileniyorlar." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA