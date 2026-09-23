Zelenskiy, Karadeniz'de güvenli geçiş için Rusya'nın yanıtını beklediklerini söyledi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dünya pazarlarında ihtiyaç duyulan gıda ve diğer ürünlerin taşımacılığı için Karadeniz'de güvenliğin sağlanması yönünde çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Zelenskiy, ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul oturumu kapsamında düzenlenen Uluslararası Kırım Platformu 6. Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Zirveye farklı ülkelerden 16 lider ve 60 temsilcinin katıldığını kaydeden Zelenskiy, "Panama ilk kez katılıyor, sizi görmekten çok memnunuz." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler hakkında da konuşan Zelenskiy, bu çerçevede Karadeniz'deki güvenlik konusuna da değindi.

Zelenskiy, Rusya'nın Kırım'ı 2014'te yasa dışı olarak ilhak ettiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Kırım, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in faaliyetlerinin ve Karadeniz'deki çatışmalardan kaynaklanan tüm krizlerin merkezinde yer alıyor. Eğer Rusya Kırım'ı çalmasaydı, eğer Putin Kırım'ı Ukrayna topraklarında bir savaş kaynağı ve büyük bir askeri üsse dönüştürmeseydi, tıpkı Putin'in bize karşı savaşından önce olduğu gibi dizel yakıt ve petrol Karadeniz üzerinden serbestçe taşınıyor olurdu."

Zelenskiy, Rusya'nın uluslararası hukuk ilkelerine saygı göstermesi gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saygısızlık, Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiği 2014 yılında başladı. Bu nedenle, Kırım olmadan, güvenliği yeniden sağlamadan, insanları ve hayatlarını korumadan, Rusya tarafından tutulan mahkumları serbest bırakmadan ve uluslararası hukukun temel ilkelerine dönmeden normal hayata tam bir dönüş mümkün olamaz."

Ukrayna'nın, Karadeniz'de güvenli seyrüseferin sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, "Güvenliği sağlayabilecek bir geçiş sürecini kabul ediyoruz ve şimdi Rusya'nın yanıtını bekliyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, bu konuyla ilgili Türkiye, Mısır ve Hindistan'la birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA