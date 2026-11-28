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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna topraklarında milyonlarca kişinin aç bırakılarak ölüme terk edildiği Holodomor trajedisinin kurbanlarını andıklarını bildirdi.

Zelenskiy ve Ukrayna hükümetinin yetkilileri, başkent Kiev'deki Holodomor Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Ukrayna'da bugün Holodomor trajedisinin kurbanlarının anıldığını belirtti.

Holodomor'un yaşandığı 1932-1933 yıllarında, ayrıca ondan önce ve sonraki dönemlerde de Sovyetler Birliği yönetimi tarafından milyonlarca Ukraynalının öldürüldüğünü belirten Zelenskiy, "Moskova, Ukrayna halkına yönelik nefreti ve onları yok etme arzusunu miras aldı ve bunu yeniden politikasının bir parçası haline getirdi." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna devletini ve halkını yok etmek istediğini savunan Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarında girdiği yerlerde artık hayat olmadığını belirtti.

Zelenskiy, Rusya'ya karşı kendilerini savunmaya devam ettiklerini kaydederek, "Bu mücadelede birlik içinde olmalıyız." ifadesini kullandı.

Holodomor trajedisi

Ukrayna topraklarında milyonlarca kişi, 1932-1933 yıllarında Sovyet rejimi tarafından aç bırakılarak ölüme terk edilmişti.

Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü verilerine göre, Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in "kolektivizm" politikası sonucu yaşanan trajedide, Ukrayna nüfusunun yüzde 13'üne karşılık gelen yaklaşık 4,5 milyon kişi ölmüştü.

Ukraynaca Holodomor, suni şekilde insanların aç bırakılarak ölüme mahkum edilmesi anlamına geliyor.

Ukrayna Parlamentosu 2006 yılında, Avrupa Parlamentosu ise 2022'de bu olayı soykırım olarak tanıdı.

Kaynak: AA