Haberler

Zelenskiy: "Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin güvenlik yetkilileri 3 Ocak'ta bir araya gelebilir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin güvenlikten sorumlu temsilcilerinin 3 Ocak'ta Ukrayna'da toplanacağını açıkladı. Ayrıca 6 Ocak'ta Fransa'da liderler düzeyinde bir toplantı planlandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin güvenlikten sorumlu temsilcilerinin katılacağı toplantının 3 Ocak'ta Ukrayna'da yapılmasının planlandığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, devam eden barış müzakereleri kapsamında ABD tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesine yönelik güvenlik garantileri çerçevesinde oluşturulan Gönüllüler Koalisyonu'na mensup ülkelerin güvenlikten sorumlu yetkililerinin katılımıyla 3 Ocak'ta Ukrayna'da bir toplantı yapılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Zelenskiy, ayrıca koalisyonda yer alan ülkelerin liderleri düzeyinde bir görüşmenin gerçekleştirilmesi için de çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "6 Ocak'ta Fransa'da liderler düzeyinde bir toplantı planlıyoruz." dedi.

Açıklamasında sürece verdikleri öneme dikkati çeken Zelenskiy, "Tek bir günü bile boşa harcamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğal gaz ve elektrikte yeni fiyatlar 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak

Doğal gaz ve elektrikte yeni fiyatlar! Yılbaşından itibaren geçerli
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Doğal gaz ve elektrikte yeni fiyatlar 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak

Doğal gaz ve elektrikte yeni fiyatlar! Yılbaşından itibaren geçerli
3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti

3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti
Konyaspor'dan üst üste 4 transfer

Konyaspor'dan üst üste 4 transfer! İkisi Süper Lig devinden