Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kiev'de iftar programına katıldı Açıklaması

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlenen iftar programında gelecek yıl ramazan ayının barış içinde geçmesini diledi. Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğünü koruyacaklarını vurguladı ve savaşın sona ermesi için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde ramazan ayının gelecek yıl barış ortamında geçmesini diledi.

Başkent Kiev'deki Kırım Müslümanları Dini İdaresinde düzenlenen iftar programına Zelenskiy'nin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Levent Bilgen, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Rıfat Çubarov, Ukrayna ordusunda görevli Müslüman askerler ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Zelenskiy, "İftar programına katıldım. Bu benim için büyük bir onur." dedi.

Milyonlarca Ukraynalının, ülkesine ihanet etmeyerek vatanını savunmak için Rusya'ya karşı savaşmaya devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna'daki tüm topraklarımızı, her topluluğumuzu, doğumuzu, Donbas'ımızı, Kırım'ımızı hatırlıyoruz. Rusya'ya Ukrayna'dan hiçbir şey vermeyeceğiz, bu bizim ilkeli duruşumuzdur." ifadelerini kullandı.

Ülkesindeki Kırım Tatar Türk halkı ve tüm Müslüman toplumunun 13. kez ramazan ayını savaş ortamında geçirdiğine işaret eden Zelenskiy, "Ramazanın, gelecek yıl barış içinde geçmesini gerçekten istiyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için çalışmaları sürdürdüklerini, Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, konuşmasının ardından iftar programına katılan askerlere devlet nişanesi takdim etti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
