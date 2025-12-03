Haberler

Zelenskiy: "Savaşın sona ermesi kolay kararlarla mümkün olmayacak"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dublin'deki konuşmasında savaşın adil bir şekilde sona ermesi gerektiğini vurguladı. ABD ile yapılacak görüşmelere dikkat çekerken, Rusya'nın hedeflerinin değişmediğine dair endişelerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi gerektiğini belirterek, "Savaşın sona ermesi kolay kararlarla mümkün olmayacak." ifadesini kullandı.

Zelenskiy Dublin'e yaptığı ilk resmi ziyaret sırasında, İrlanda Parlamentosu'nda yaptığı konuşmayı Telegram hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'in, ABD'nin, savaşı sona erdirmek için hazırladığı barış planını görüşmek için Rusya'da bulunduklarını hatırlatan Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

" Ukrayna, Rusya'daki görüşmelerinin ardından Amerikan heyetinden sinyal bekleyecek. ABD heyeti, görüşmelerin hemen ardından bizimle raporu paylaşmak istiyor. Bir sonraki adımlar bu sinyallere bağlı."

Ukrayna'nın, Moskova'da yapılan görüşmelerden sonra ABD heyetinden "adil bir sinyal" alması durumunda çalışmaları sürdürmek istediklerini aktaran Zelenskiy, "Tüm sinyalleri almaya hazırım, Başkan (Donald) Trump ile görüşmeye hazırım. Her şey bugünkü görüşmelere bağlı." dedi.

" Rusya'nın hedeflerinin değiştiğinden emin değilim"

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlattığını aktaran Zelenskiy, barışın sağlanması durumunda Rusya'nın bir daha ülkesine saldırmaması gerektiğini belirtti.

ABD'nin de bu savaşın sona ermesini istediğini ifade eden Zelenskiy, "Bu savaşı bitirmeliyiz ki Rusya bir yıl içerisinde tekrar bir işgalle gelmesin. Ülkemizi işgal etme hedeflerine ulaşamadılar. Ancak hedeflerinin değiştiğinden emin değilim." değerlendirmesinde bulundu.

"Ukrayna'nın arkasından hiçbir oyunun oynanmaması önemli"

Savaşın sona ermesi için alınacak kararların "kolay" olmayabileceğini ifade eden Zelenskiy, "Savaşın sona ermesi kolay kararlarla mümkün olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Asıl meselenin karar vermenin değil, savaşın adil bir şekilde sonlandırılması olduğunu belirten Zelenskiy şunları kaydetti:

"Neler olduğunu anlıyoruz. Kiminle uğraştığımızı biliyoruz. Mesele karar almanın zor olması değil. Ben karar verebiliyorum. Her şeyin adil ve açık olması önemlidir. Ukrayna'nın arkasından hiçbir oyunun oynanmaması önemlidir."

Toprak bütünlüğü konusunun kendileri için son derece önemli olduğunun altını çizen Zelenskiy, bu nedenle somut ve güvenilir garantilere ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
