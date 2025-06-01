Zelenskiy'den Rus Askeri Havaalanlarına Saldırı Açıklaması: 'En Uzun Menzilli Operasyonumuz'

Zelenskiy'den Rus Askeri Havaalanlarına Saldırı Açıklaması: 'En Uzun Menzilli Operasyonumuz'
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, SBU tarafından düzenlenen Rusya'nın askeri havaalanlarına yönelik saldırıları 'en uzun menzilli operasyon' olarak nitelendirdi. Saldırılarla ilgili detaylar paylaşılırken, Ukrayna'nın kendini savunduğu ve önemli hasar verildiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Rusya'nın farklı askeri havaalanlarına yapılan saldırılarla ilgili olarak "En uzun menzilli operasyonumuz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, SBU Başkanı Vasil Malyuk'u kabul ederek, Rusya'nın askeri havaalanlarına yapılan saldırılar hakkında bilgi aldığını belirtti.

SBU'nun saldırılarını değerlendiren Zelenskiy "Kesinlikle mükemmel bir sonuç. Ukrayna'nın bağımsız bir sonucu." ifadesini kullandı.

Saldırının yaklaşık 1,5 yıllık bir sürede hazırlandığına işaret eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Planlanmasının başlangıcından etkili bir şekilde uygulanmasına kadar 1 yıl, 6 ay, 9 gün (geçti). En uzun menzilli operasyonumuz."

Zelenskiy, SBU'nun operasyonu hakkında kamuoyuna gereken bilgilerin açıklanması yönünde talimat verdiğini aktararak, "Operasyonu hazırlayan insanlarımız zamanında Rus topraklarından çekildi." değerlendirmesinde bulundu.

"Elbette, şimdi her şeyi söyleyemeyiz ancak bunlar kesinlikle Ukrayna'nın, tarih ders kitaplarında yer alacak eylemleridir." ifadelerini kullanan Zelenskiy, Ukrayna'nın kendini savunduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Rusya bu savaşı başlattı, Rusya sona erdirmeli." ifadesini kullandı.

Rusya: Ukrayna'nın Rus askeri hava üslerine saldırısında bazı uçaklar alev aldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın bugün Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği ve bazı uçakların alev aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Bugün Kiev rejimi, Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV İHA'larla terör saldırıları düzenledi." ifadesi kullanılmıştı.

Ukrayna, Rusya'nın stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34'ünü vurduğunu iddia etmişti

Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın farklı askeri havaalanlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılarda, stratejik seyir füzesi taşıyan savaş uçaklarının yüzde 34'ünün vurulduğu öne sürülmüştü.

SBU tarafından "Pavutini" (Örümcek Ağı) adıyla "özel operasyon" düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın stratejik havacılığına 7 milyar dolarlık hasar verildiğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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