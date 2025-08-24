Zelenskiy, Bağımsızlık Günü'nde Keith Kellogg'a Liyakat Nişanı Verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin 34. Bağımsızlık Günü etkinlikleri sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'a "birinci derece Liyakat Nişanı" sundu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisine göre, Zelenskiy, Bağımsızlık Günü dolayısıyla başkent Kiev'de düzenlenen programa katıldı.

Programa katılanlar arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg'un yanı sıra Kanada Başbakanı Mark Carney ve çeşitli ülkelerden temsilciler yer aldı.

Zelenskiy, ABD ile Ukrayna arasındaki ortaklığın geliştirilmesine ve Ukrayna'nın egemenliğinin desteklenmesine katkılarından dolayı Kellogg'a teşekkür ederek, "birinci derece Liyakat Nişanı" takdim etti.

Kanada'dan Ukrayna ile dayanışma mesajı

Kanada Başbakanı Carney, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, ülkesinin Ukrayna ile "her zaman dayanışma içinde olacağını" belirtti.

Ukrayna'nın özgürlük, demokrasi ve egemenlik mücadelesinin önemini ifade eden Carney, Kanada'nın Ukrayna'nın savunmasına yapacağı 2 milyar dolarlık yardıma ilişkin detaylara da değindi.

Carney, Ukrayna'ya tedarik edilecek mühimmat ve zırhlı araçların yanı sıra acil tıbbi yardım ve barınma desteğine yönelik fon sağlanacağını aktardı.