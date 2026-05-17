Zelenskiy, Costa ile Barış Müzakereleri ile AB Sürecini Görüştü

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin müzakere sürecini ele aldıklarını belirterek, Avrupa'nın müzakerelere dahil olması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antonio Costa ile görüştüğünü duyurdu. Zelenskiy, görüşmede Ukrayna ve tüm Avrupa için barış müzakere sürecinin perspektiflerini detaylı şekilde ele aldıklarını ifade etti.

Avrupa'daki liderlerle ve ABD tarafıyla son temasları hakkında Costa'ya bilgi verdiğini kaydeden Zelenskiy, "İkimiz de Avrupa'nın müzakerelere dahil olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu süreçte güçlü bir ses ve varlığa sahip olması önemli" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonunun da görüşmede gündeme geldiğini belirten Zelenskiy, "Kümelenmelerin açılmasına hazırız. Bu konuda zaman çizelgesini ve gerekli iletişimi ele aldık" dedi.

Zelenskiy, açıklamasında Ukrayna'ya destek veren Avrupa liderlerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA