Haberler

Zelenskiy: Almanya Bu Ay Yeni Hava Savunma Paketleri Gönderecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zelenskiy, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü; Leipzig'deki İHA olayını Rus saldırısı olarak nitelendirdi. Almanya'nın bu ay yeni hava savunma paketleri göndereceğini, insansız hava araçları işbirliği anlaşmasının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya'nın bu ay Ukrayna'ya yeni hava savunma paketleri göndereceğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telekonferans yoluyla görüştüğünü belirtti.

Görüşmede Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı düzenekli insansız hava aracı (İHA) bulunmasını ele aldıklarını belirten Zelenskiy, bu olayı "Rusya'nın saldırısı" olarak nitelendirdi ve Almanya'nın buna tepki vermesinin önemli olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, Merz'in alınan önlemler konusunda kendisini bilgilendirdiğini, Ukrayna'nın Almanya'ya ihtiyaç duyduğu alanlarda uzmanlık ve deneyimiyle destek vermeye hazır olduğunu aktardı.

Ukrayna ve Almanya ekiplerinin "Drone Deal" olarak adlandırılan savunma ve insansız hava araçları konusunda işbirliği anlaşmasının metnini tamamlamak üzere olduğunu belirten Zelenskiy, anlaşmanın hem Almanya'nın hem de Ukrayna'nın savunma imkanlarını artıracağını kaydetti.

Zelenskiy, Merz ile anlaşmanın içeriğini ve ne zaman imzalanabileceğini görüştüklerini, ayrıca yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Almanya'nın Ukrayna'ya desteğine değinen ve destek için teşekkür eden Zelenskiy, "Bu ay Almanya'dan yeni hava savunma paketleri gelecek." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşme yapıldı! Trabzonspor'da Arda Turan ve Fatih Terim bombası

Trabzonspor bombayı patlattı patlatacak
Beşiktaş'ın yıldızı İstanbul'u böyle keşfediyor! İETT'ye binip Taksim'e gitti

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Ünlü isim İstanbul'u böyle geziyor
Marmara'da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı

Batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı
İzmir'deki elektrik faciasında çarpıcı rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı

Türkiye'yi kahreden olayda yeni rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı
İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora emeklemek yerine bakın ne yaptı

İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora emeklemek yerine bakın ne yaptı
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı