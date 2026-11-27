Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Orta Doğu'ya daha fazla odaklandığını, barış müzakerelerinde Rusya'ya yeteri kadar baskı yapmadığını belirtti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de BBC'ye yaptığı değerlendirmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir paylaşımında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "arkadaşım" olarak nitelemesini "garip" bulduğunu ifade ederek, "O bir saldırgan ve katil. Arkadaş olamaz, kesinlikle olamaz." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 10-11 Kasım'da yapılan barış görüşmelerinde belirgin bir ilerleme kaydedilmediğini aktaran Zelenskiy, müzakerelerin aralık ayında devam edeceğini söyledi.

Zelenskiy, müzakerelerde sonuç almak adına "Rusya'ya baskı yapabilecek, gerçekten yardımcı müttefikler" olması gerektiği çağrısında bulunarak, "ABD, güç ve saygı sahibi, kudretli bir ülke olma konusundaki itibarına yaraşır şekilde hareket etmeli. Barış müzakerelerinde Rusya'ya yeteri kadar baskı yapmıyor. Orta Doğu'ya daha fazla odaklanmaları üzücü. Bu durumla ilgili ciddi soru işaretlerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Patriot hava savunma sistemlerinin teslimatındaki gecikmelere dikkati çeken Zelenskiy, "Bu füzelerin eksikliği insanların hayatı demek." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ABD merkezli SpaceX'in Starlink uydu iletişim sistemi ve askeri amaçlı Starshield hizmetine yönelik devam eden kısıtlamaların Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) savunma faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirterek, Ukrayna'nın zorlu ve tehlikeli bir kışa hazırlandığını kaydetti.

Kaynak: AA