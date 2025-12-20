Haberler

Zelenskiy: ABD, Rusya ve Ukrayna'dan yetkililerin katılımıyla üçlü bir görüşme yapmamızı öneriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile ulusal güvenlik danışmanları seviyesinde üçlü bir görüşme yapma teklifini kabul ettiklerini ve barış planı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ancak Rusya'nın savaşı sona erdirmek için henüz bir isteği olmadığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin, savaşı sona erdirmek için Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla ulusal güvenlik danışmanları seviyesinde üçlü bir görüşmenin yapılmasını kendilerine teklif ettiğini bildirdi.

Ukrayna medyasına göre Zelenskiy, sosyal medya platformları üzerinden gazetecilerin Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'nin önerdiği barış planı üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Zelenskiy, Ukrayna heyetinin ABD'de görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.

Zelenskiy, görüşmelerde ele alınan en zor konuların, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü meselesi, güvenlik garantileri, ülkenin yeniden kalkınması için gereken maddi desteğin ayrılması ve Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin yönetilmesi olduğuna dikkati çekti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, dün ABD'de gerçekleştirdiği son toplantı hakkında kendisine bilgi aktardığını kaydeden Zelenskiy, "Umerov beni aradı ve ABD'nin, ulusal güvenlik danışmanlarının katılımıyla ABD, Ukrayna ve Rusya'nın yer aldığı üçlü bir toplantının yapılmasını önerdiğini söyledi." dedi.

Zelenskiy, esir takası yapılması gibi bazı önemli kararların alınması durumunda bu tür üçlü görüşmenin yapılmasını desteklediğini vurgulayarak, "Türkiye'de bu formatta toplantılar yaptık, orada bir sonuç alındı ??ve bunlar karşılıklı takasların yapılmasıydı." diye konuştu.

Rusya'dan savaşı sona erdirme işareti yok

Savaşın bitmesi için Ukrayna ve Rus ordularının şimdilik cephe hattında kalması ve Rus birliklerinin Ukrayna'da sadece işgal ettikleri bölgelerde kalmasının uygun olabileceğini belirten Zelenskiy, "Yani Donbas söz konusu olduğunda, Ruslar Donetsk ve Lugansk bölgelerimizin geçici olarak işgal edilmiş kısmında duracaklar ve bu toprakları ancak diplomasi yoluyla geri alabiliriz. (Biz) Donbas'ın Ukrayna hükümeti tarafından kontrol edilen kısmında yaşamaya ve orada kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın henüz savaşı bitirmek istemediğini savunarak, "Açık olmak gerekirse, Rusya'dan savaşı sona erdirme isteği ve hazırlığına dair henüz herhangi bir işaret görmedim. Ama ABD'deki mevkidaşlarımız, Rusya'nın savaşın sona ermesini istediğini söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Dertleri define değil! Ferhat gibi dağları deldiler, gören şaştı kaldı

Sebebi şaşırtıcı! Ferhat gibi dağları deldiler
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Bakan Bak'tan Leyla Zana sloganlarına tepki: Soruşturma yürütülüyor

Leyla Zana sloganlarına bir tepki de Bakan Bak'tan! Yaptırım geliyor
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Kuzen dehşeti! Amcasının kızları tekme ve yumruklarla saldırdı
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Beşiktaş'tan tepki: Tiyatro devam ediyor

Beşiktaş'tan tepki: Tiyatro devam ediyor
title